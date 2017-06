È pronto il nuovo disco di Paolo Frattini

foto varie di eventi vari

Paolo Frattini cala il settebello. L’artista varesino, classe ’76, esce infatti con il suo 7° album solista intitolato “Sparkling Jass”.

Un omaggio a New York City, a quanto questa meravigliosa metropoli ha influenzato il suo “groove”. Questo nuovo, frizzante album contiene la collaborazione di ben 21 musicisti professionisti affermati di estremo talento: Terelle Tipton & Angela Watson (Harlem – NYC), Sherrita Duran (California), Jeff the Six Brown (Miami), Gabriele Comeglio, Fabio Buonarota e tanti altri.

L’album (11 canzoni + 1 ghost track per oltre 70minuti di musica, improvvisazioni pindariche e testi d’autore) è disponibile da lunedì 12 giugno su CD presso Runner Records di Varese e su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Itunes, Amazon music, etc..).

La presentazione del disco è fissata per lunedì 12 giugno dalle 20 alla pizzeria Piedigrotta di Varese con tanti ospiti, champagne e naturalmente ottima musica (prenotazione obbligatoria).