Una settimana di Ecobaleno al Minigolf di Varese

Campi Estivi 2017

La prima settimana di Ecobaleno Sport Camp, presso il Minigolf di Varese è stata: orto, minigolf, piscina, minibasket, esplorazione e scoperta della natura, passeggiate, laboratori creativi, scherma, tiro con l’arco, frisbee, atletica, pranzi insieme, merende e racconti, amicizie nuove e… un arcobaleno di stimoli e divertimento!

Una settimana dove ogni giorno è stato un’opportunità di crescita e apprendimento, dove lo sport si sublima a strumento educativo, il pranzo diventa un’educazione alla lentezza (così sconosciuta nella frenesia contemporanea), l’orto un inedito contatto con la natura e un’esercizio di costanza e di cura.

Mercoledì gli iscritti a Ecobaleno hanno accolto gli Assessori Dimaggio e De Simone, improvvisandosi “Ciceroni” nel guidarli alla scoperta degli spazi e soprattutto nel descrivere loro in modo dettagliato il loro “Eco-Orto!”, realizzato sotto la guida attenta dei ragazzi di SUB STRATO.

Evasione, scoperta, relax, gioco, verde, socializzazione: la ricetta per una perfetta vacanza in città, senza l’ansia della valutazione scolastica ma con l’attenzione verso una programmazione che mette al centro il bambino.

Sono previsti sconti per i figli dei dipendenti del Comune di Varese, per i fratelli, per più settimane di frequenza e per tutti i tesserati di Varese Olona Nuoto!

Il Camp accoglie tutti i bambini dai 4 ai 14 anni, dall’asilo alle medie!

Le iscrizioni sono sempre aperte (il Camp prosegue fino al 4 agosto e riapre l’ultima settimana di agosto fino a venerdì 8 settembre) presso il Minigolf dalle 8 alle 18 oppure al numero 0331 1710846 o via mail, scrivendo all’indirizzo info@energica-mente.net”.