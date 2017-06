Elezioni amministrative: i risultati comune per comune

elezioni voti

Affluenza in calo alle elezioni amministrative di domenica 11 giugno. A seggi chiusi in provincia di Varese ha votato il 55,10% degli aventi diritto, 6,6 punti al di sotto dei risultati precedenti, quando a votare andarono il 61,70% degli elettori. Il dato varesino è peggiore anche di quello nazionale che è fermo a quota 60,76%. Potete poi seguire lo spoglio minuto per minuto nella nostra diretta multimediale, disponibile cliccando qui.

Leggi anche Liveblog - La maratona elettorale in diretta su VareseNews

L’affluenza a Cassano è del 55,44% degli aventi diritto contro il 62,60% delle elezioni amministrative di cinque anni fa. Il sindaco uscente Nicola Poliseno ha dichiarato: “La sensazione è che ce la giochiamo con Mottura (Pd). C’è una notevole distanza tra Pd e Lega”. Ha anche parlato Tommaso Police del Partito Democratico che ha detto: “Sono preoccupato. Ma se andiamo al ballottaggio, con Poliseno ci andiamo noi”.

L’affluenza a Tradate è del 58,21% contro il 64,65% di cinque anni fa.

L’affluenza a Legnano è del 52,36% contro il 59,01% delle ultime elezioni

L’affluenza è del 64,39, in calo rispetto alle elezioni precedenti quando a votare erano andati il 78,35% degli aventi diritto.

L’affluenza a Besozzo è del 53,03, in calo rispetto alle ultime elezioni quando alle urne si recarono il 59,26% degli elettori.

A votare è andato solo un cittadino su due (52,50%), quasi 10 punti in meno dalle ultime elezioni quando a votare andarono il 61,39% degli elettori

L’affluenza è del 54,19% un dato di 8 punti inferiore alla scorsa tornata elettorale quando a votare andarono il 62,64% degli elettori

L’affluenza a Galliate è invece in linea con le ultime elezioni. Quest’anno a votare è andato il 63,93% degli aventi diritto mentre nell’ultima tornata elettorale andarono il 64,57% degli elettori

Il 53,34% degli elettori è andato a votare, 5 punti in meno delle passate elezioni quando alle urne si recarono il 53,34% degli aventi diritto

Affluenza in controdentenza a Marchirolo dove a votare sono andati più elettori della passata elezioni: si è infatti passati dal 51,67% al 52,84%

Tracollo dell’affluenza a Sangiano dove gli elettori che si sono recati alle urne si sono fermati a quota 44,05%. Nell’ultima tornata elettorale a votare erano andati il 63,80% degli aventi diritto, quasi 20 punti in più.

L’affluenza elettorale si è fermata a quota 52,03% degli elettori. Si tratta di un dato leggermente inferiore al precedente, quando alle urne andarono il 59,33% degli elettori. Dal seggio 1 Alessandro Azzoni, candidato leghista con la lista che sostiene Cunati, attribuisce lo scarso risultato alla data del voto: “È sicuramente il periodo sbagliato, la data fissata per le elezioni ha inciso negativamente sulla partecipazione”.