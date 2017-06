Elezioni, Astuti (PD): “Sfide importanti che vogliamo vincere”

«Le elezioni amministrative di domenica vedono le donne e gli uomini del Partito Democratico impegnati in sfide di straordinaria importanza». Con queste parole Samuele Astuti, segretario provinciale del Partito Democratico, presenta la tornata elettorale che vede al voto 11 comuni del Varesotto: Bardello, Besozzo, Brissago Valtravaglia, Ferno, Galliate Lombardo, Gerenzano, Marchirolo, Sangiano, Sumirago, Cassano Magnago e Tradate.

Senza dubbio le sfide più significative si giocano in queste ultime due realtà, uniche città sopra i 15mila abitanti (dove quindi si potrebbe andare al ballottaggio). «A Tradate – prosegue Astuti - il Pd punta alla riconferma del buon governo di Laura Cavalotti e del gruppo che in questi anni l’ha sostenuta nel duro e importante lavoro svolto in Comune. A Cassano, invece, siamo impegnati in prima linea per Mimmo Mottura, persona molto conosciuta in città che insieme alla sua squadra ha presentato un programma ricco di proposte davvero convincenti».

Aspettative alte anche per quanto riguarda gli altri nove comuni alle urne. «Sono molte – spiega il segretario provinciale – le realtà civiche impegnate nei centri più piccoli, dove il Partito Democratico contribuisce all’azione di numerosi sindaci dalle grandi capacità con l’intento di mettere al centro dell’attività politica proprio gli amministratori, interpreti primi dei bisogni delle comunità».