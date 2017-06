Elezioni, è ballottaggio tra Galli e Cavalotti

Una lunga notte, anche con qualche tensione ai seggi. I risultati, arrivati in via ufficiosa alle cinque del mattino, confermano però che si andrà al ballottaggio tra l’ex sindaco Dario Galli e il primo cittadino uscente Laura Cavalotti. La situazione emersa dalle votazioni ha dato più di una sorpresa, proprio come i voti raccolti dal candidato del centrodestra che in più di una sezione ha superato anche il 50 per cento delle preferenze con la sua squadra (Lega Nord, Movimento Prealpino, Forza Italia, Tradate Libera).

La coalizione della Cavalotti (Partito Democratico, Partecipare Insieme 2.0, Sinistra X Tradate) viene staccata di oltre 10 punti. Ma la situazione porta comunque i due esponenti ad andare al ballottaggio il prossimo 25 giugno. Adesso bisognerà vedere le coalizioni e gli eventuali apparentamenti che saranno messi in campo dalle due forze con gli altri candidati sindaco.

Vera sorpresa di queste votazioni, per quanto riguarda i candidati sindaco, è il risultato del Movimento 5 Stelle, con candidata Emilia De Benedetto. Il gruppo ha raccolto il 5 per centro delle preferenze, anche al di sotto della media nazionale. Altra sorpresa sono le due liste civiche che sostengono Alfio Plebani (Innovazione civica ed Energia e Futuro) che hanno portato il candidato a raggiungere l’8 per cento. Delusione invece per Movimento Etica di Massimiliano Russo (appoggiato anche da Forza Nuova) che si ferma al 2 per cento.

A livello di liste, la vera novità è proprio la Lega Nord che con il 35 per cento dei voti diventa il primo partito della città, seguito dal Partito Democratico che arriva al 25 per cento. Si conferma molto forte il Movimento Prealpino fondato da Franco Accordino, attestato sull’11 per cento, mentre un forte calo caratterizza Forza Italia, scesa al 5 per cento. Stessa condizione anche per Partecipare Insieme 2.0 che raggiunge il 5 per cento. Anche Sinistra X Tradate si ferma al 3 per cento.