Elezioni Gran Bretagna: Conservatori in testa, ma perdono la maggioranza

Il premier britannico Theresa May aveva lanciato una sfida mandando il paese alle elezioni anticipate e le ha perse. I tory si confermano prima forza politica della Gran Bretagna, ma perdono la maggioranza.

Una vera debacle per la politica della leader dei conservatori che aveva forzato la mano sicura di vincere facilmente e poter così trattare lei l’uscita dall’Unione Europea dopo la vittoria di Brexit al referendum.

IL RISULTATO DEL VOTO QUANDO MANCANO POCHI SEGGI (645 SU 650)

Conservatori 314 (42,4%)

Laburisti 261 (40,2%)

SNP 34 (3,1%)

LibDem 12 (7,1%)

DUP 10 (0,9%)

Sinn Féin 7 (0,8%)

Altri 6 (5,2%)

La maggioranza richiesta in Parlamento è di 326 seggi. Guarda tutti i risultati sul Guardian

Nel tweet ironico del Guardian un po’ il senso di come è andato il voto.

Good morning! Waking up to the #GE2017 results? Here’s a quick visual summary of the @theresa_may and Conservative campaign pic.twitter.com/ATRc0k1EfE — Guardian politics (@GdnPolitics) 9 giugno 2017

LE REAZIONI

Corbyn a spoglio ancora in corso aveva già twittato una chiara opinione circa la sua battaglia politica.

Whatever the final result, our positive campaign has changed politics for the better. pic.twitter.com/EHLta2rnIW — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 9 giugno 2017

A urne ancora aperte Theresa May aveva twittato

Every vote counts. Please back your local Conservative candidate and together we can secure the best Brexit deal & build a stronger Britain. pic.twitter.com/drt7SV0EbS — Theresa May (@theresa_may) 8 giugno 2017

