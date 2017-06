Eligio Trombetta nominato nuovo presidente di Federmanager Varese

Eligio Trombetta è il neoeletto presidente di Federmanager Varese, designato dal consiglio direttivo di Federmanager Varese riunitosi per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2017-2019.

Già vice presidente in precedenti mandati, già direttore generale di Piaggio Aerospace, oggi libero professionista, Trombetta assume l’incarico e dichiara: “Federmanager è, e deve essere sempre di più la famiglia professionale dei manager del comparto industriale italiano, nella consapevolezza delle responsabilità che abbiamo nei confronti delle Aziende e della Società. L’impegno ed il contributo di competenze che noi assicuriamo deve essere sempre di più un vantaggio competitivo per lo sviluppo delle Aziende, e nella misura in cui i manager sono funzionali a tale obiettivo, devono essere considerati un asset pregiato e rispettati nel loro ruolo, come individui e come categoria. Ritengo che il nostro impegno primario debba essere lo sviluppo dell’associazione in termini di visibilità, fiducia dei dirigenti e di conseguenza crescita della base associativa, nonché il riconoscimento del suo ruolo in un contesto di collaborazione sempre più fattiva con le associazioni imprenditoriali”.

La carica di vice presidente è assegnata a Gaetano Bartolone, già direttore delle relazioni industriali di Whirlpool, attualmente dirigente in servizio. Roberto Gallo, assume l’incarico di tesoriere dell’associazione.

Completano il consiglio direttivo: Biganzoli Sergio, Cereti Luigi, Gatti Fabio, Roi Luigi, Bottinelli Pier Clemente, Roveda Pietro, Bojeri Francesco, Gamberoni Maria Luisa, Cova Massimo Marco.