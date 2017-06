Elisoccorso, potrà atterrare al campo sportivo di via XXV aprile

Il campo sportivo di via XXV aprile sarà utilizzato, in caso di emergenza, per l’atterraggio degli elisoccorsi. L’approvazione della bozza di convenzione tra l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e il Comune di Laveno Mombello, è stata approvata durante il consiglio comunale del 30 maggio.

La convenzione non prevede spese a carico del comune ed è particolarmente importante per Laveno Mombello, che vede le sue principali vie di comunicazione, con il vicino ospedale di Cittiglio, interrotte nel caso in cui i passaggi a livello delle ferrovie siano chiusi. La convenzione stipulata con Areu garantirà, anche in vista dell’aumento del traffico ferroviario, maggior prontezza nel fornire soccorso ai cittadini.