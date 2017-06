Enrico Ruggeri in città il prossimo15 luglio

Foto varie

Il 15 luglio alle 21, nella suggestione di una notte estiva al Parco a Lago, il meraviglioso panorama prealpino si farà palcoscenico naturale per un incontro con un uomo eclettico che fa parte della storia della musica. Enrico Ruggeri con ogni sua composizione ci eleva il pensiero, proiettandoci verso una profonda dimensione interiore.

Lo attendiamo per lasciarci trasportare dai suoi testi verso un viaggio, sempre differente in ogni sua performance. Sicuramente un’ esperienza unica: ogni pubblico ha un suo dialogo con questo Maestro delle parole, che prendono forma dal vivo dall’interpretazione della sua voce. Ognuno arricchendo il proprio bagaglio di emozioni. Proprio come nel testo di ‘E il cielo è’.

«Dopo la presentazione di ieri al Festival del Teatro e della Comicità ,nato qui a Luino, cresce dentro di noi un’attesa entusiasta.- commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali- La serata sarà un grande successo.Ringrazio anche Francesco Pellicini che presentera’ a Luino un grande nome della musica».

«Siamo orgogliosi e fieri di offrire a Enrico Ruggeri un palco tra cielo e lago – conclude il Consigliere al Turismo Laura Frulli- Questo evento proiettera’ Luino tra gli appuntamenti imperdibili del calendario estivo nazionale».