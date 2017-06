Enrico Salomi nuovo delegato federale

enrico salomi cristiani democratici per il pdl

La Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) di Varese e Como ha un nuovo delegato provinciale: si tratta di Enrico Salomi, 47 anni, che prende il posto di una colonna storica del pattinaggio come Alessandro Castellanza.

Quello avvenuto in seno alla federazione è quindi un passaggio di consegne tra bustocchi: Salomi ha presieduto per 10 anni l’Accademia Bustese Pattinaggio e attualmente è consigliere del Panathlon club “La Malpensa” e della associazione “Giancarlo Castiglioni”.

Per 15 anni è stato consigliere comunale di Busto Arsizio (capogruppo e presidente della commissione sport) e, in passato, ha ricoperto la carica di Vice Presidente della Associazione delle Società Sportive Bustesi.

La nomina d’urgenza è stata voluta dal Presidenza nazionale della FISR Sabatino Aracu e interesserà per il prossimo quadriennio (2017-2020) le province di Varese e di Como.

«Caro Enrico, confido nella tua preziosa collaborazione a favore del pattinaggio e nelle tue indiscusse capacità, perché tale impegno possa continuare a corrispondere pienamente alle attese del nostro mondo» ha scritto Aracu per l’occasione.

La FISR è una delle federazioni maggiormente in crescita all’interno del Coni: raggruppa migliaia di tesserati e ben 9 specialità (artistico, corsa, hockey pista, hockey inline, skiroll, freestyle, downhill, inline alpine e skateboarding), una delle quali (lo skateboard) sarà protagonista alle Olimpiadi di Tokio 2020, dando così alla FISR l’importanza di essere federazione olimpica.