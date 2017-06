Enzo Cucchi inedito. A Spazio Officina una mostra sulla sua produzione grafica

pittori, quadri, dipinti, sculture

La produzione grafica di Enzo Cucchi è probabilmente meno conosciuta del suo percorso d’artista, ma altrettanto interessante. Spazio Officina di Chiasso dedica a questa particolare ricerca del suo lavoro una grande mostra che raccoglie oltre cinquant’anni di produzione. Nella sua lunga carriera, Cucchi ha, infatti, sempre mostrato particolare cura e passione per la grafica, ma anche per l’oggetto libro-catalogo.

Galleria fotografica Enzo Cucchi a Spazio Officina 4 di 9

Sono esposti ben 180 libri d’artista, acqueforti, litografie, serigrafie e alcuni dei bozzetti che riguardano la decorazione, ad opera di Cucchi, della “Chiesa Santa Maria degli Angeli”, progettata da Mario Botta sul Monte Tamaro.

Per l’occasione vengono esposte 21 incisioni inedite realizzate appositamente per la mostra da Cucchi, nonché 6 sculture mai presentate al pubblico.

L’esposizione s’inserisce nel filone dei “Maestri del XX secolo” con artisti che hanno lavorato anche in territorio ticinese e che sono quindi legati al genius loci – tema, questo, da sempre filo conduttore del lavoro di Cucchi.

La mostra – a cura di Alessandro Cucchi, figlio dell’artista e curatore dell’Archivio di Enzo Cucchi, e Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo e dello Spazio Officina di Chiasso – presenta così per la prima volta i passaggi fondamentali della ricerca grafica di Enzo Cucchi su un ampio arco temporale che va dai primi anni Settanta sino al giorno d’oggi; pone altresì l’accento sul percorso creativo e sulle soluzioni sorprendenti adottate dall’artista, quali il molto grande e il molto piccolo.

I formati seguono regole imperscrutabili, fedeli alle immagini contenute; spesso diversi metodi di stampa convivono. I caratteri e le scritte a mano si alternano alle immagini di eroi delle campagne marchigiane, agli animali (cani, galli ecc.), alle colline e alle case che si nascondono tra le pieghe dei leporelli, negli angoli delle pagine e dei risvolti.

Enzo Cucchi, il più visionario tra gli artisti del movimento della Transavanguardia, sostiene che “se un’opera vuole definirsi come nuova allora deve contenere tutto il vecchio già prodotto, pensato, sofferto e digerito e, rifiutandolo, deve prodursi da quella cenere, che è solida però come fondamenta”. Ecco allora che nascono le sue grafiche, cariche di echi provenienti dalla sua terra d’origine, dalla cultura popolare, e al contempo impreziosite da un’esperienza di caratura artistica internazionale.

Il tratto è a volte nervoso, a volte sinuoso, ondeggiante, appeso a fili sottili di un’esistenza intensa, sconnessa, come racconta la recente biografia scritta da Carlos D’Ercole, ma anche attenta a non dimenticare che la fragilità, la precarietà, quando coniugate con la radice forte della “cenere solida” del passato, diventano forza espressiva, energia siderale che trasforma l’uomo in artista e interprete di quell’incertezza che anche Ettore Sottsass riteneva necessario ingrediente per coloro che, da creativi, non vogliono mai smettere di capire.

Inaugurazione sabato 10 giugno 2017, ore 18.00

ENZO CUCCHI

CINQUANT’ANNI DI GRAFICA D’ARTISTA

Spazio Officina (Via Dante Alighieri 4), Chiasso (Svizzera)

11 giugno – 23 luglio 2017

Orari: Martedì–venerdì, ore 14.00–18.00, Sabato–domenica–aperture speciali, ore 10.00–12.00, 14.00–18.00. Lunedì chiuso

Aperture speciali: Giovedì 15 giugno 2017 (Corpus Domini) e Giovedì 29 giugno 2017 (SS. Pietro e Paolo) ore 10.00–12.00, 14.00–18.00

Ingresso

Intero: CHF/Euro 7.-

Ridotto (AVS, AI, studenti, TCS, TCI, FAI SWISS, FAI, convenzionati): CHF/Euro 5.-

Scolaresche e gruppi di minimo 15 persone: CHF/Euro 5.-

Metà prezzo: Chiasso Card

Gratuito: bambini fino a 7 anni, giornalisti, Passaporto Musei svizzeri, ICOM, Visarte, Aiap, associazione amici del m.a.x. museo

Entrata gratuita: ogni prima domenica del mese

Informazioni t +41 91 695 08 88

info@maxmuseo.ch

www.centroculturalechiasso.ch