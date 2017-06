Eremo chiuso, Bianchi:”Sono arrabbiato ed indignato”

Le dichiarazioni in relazione alla chiusura dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso nella mattinata di domenica fino alle 14, a causa di un blocco agli straordinari per il personale.

«Questo triste evento dello scorso fine settimana va oltre l’ideologia politica di destra/sinistra. In questo caso si chiama incapacità! Semplicemente -messo alla prova dei fatti- siamo di fronte ad una Presidenza di Provincia, espressione dalla Segreteria del Partito Democratico, che è incapace e deve andare a casa per il bene di tutti. La Provincia di Varese (Dario Galli per essere chiari) ha investito fior di quattrini negli scorsi anni per lo sviluppo del nostro territorio: ora i nostri beni, nel pieno della stagione estiva, vengono chiusi!!! “Varese Land of Tourism”…dei poveretti, come lo sono coloro che continuano a stare aggrappati alle poltrone pur essendone incapaci. Prima che da rappresentante politico, da cittadino e da contribuente sono arrabbiato ed indignato», Matteo Bianchi segretario provinciale Lega Nord.