Ermolli si è dimesso dalla Commissione Urbanistica

pdl ermolli

Gianpaolo Ermolli, l’ex vicesindaco di Varese che rappresenta la Lega Civica nella commissione urbanistica, ha rassegnato la sue dimissioni. Lo ha fatto con una lettera in cui spiega che il suo passo indietro servirà per non creare strumentalizzazioni. La richiesta di non prendere più parte alle sedute della commissione urbanistica, nei giorni scorsi, gli era stata rivolta dal consigliere comunale del Pd Fabrizio Mirabelli, dopo la notizia che il politico centrista è indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla Fondazione Molina e i suoi sviluppi. Ermolli ha aggiunto che si riserva di tornare al suo posto, quando la sua posizione sarà chiarita.