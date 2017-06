Esami nei CFP: ancora problemi nel sistema informatico

Ancora problemi nelle commissioni d’esame dei centri di Formazione professionale. Ancora rallentamenti e disguidi si sono registrati per alcune commissioni che non sono riuscite a inserire tutti i dati entro gli orari indicati. Le lentezze sono imputate al sistema “PRODE” messo a punto lo scorso anno e testato in alcune scuole di riferimento ma che, alla prova dell’utilizzazione globale in Lombardia, ha rivelato alcuni difetti.

All’inizio sono stati i server che , spesso in sovraccarico, non hanno permesso di istituire le commissioni nei giorni precedenti agli esami. Poi, anche nelle fasi di registrazioni degli esiti, l’inserimento dei dati di ciascun alunno richiedeva tempi lunghissimi, a volte eccessivi a tal punto di perdere i dati. Poi, a complicare ulteriormente il lavoro, si sono riscontrati errori nelle griglie di valutazione elaborate per cui i commissari hanno dovuto procedere a mano.

Lombardia Informatica, che ha messo a punto questo sistema che sintetizza tutte le funzioni e le procedure d’esame dai testi, alle domande alle griglie sino alle fasi di gestione dello stesso esame, ha fatto sapere di essere intervenuta con tempestività a potenziare il server non appena sono giunte notizie di sovraccarico. Quanto alle schede, però, la società creata da Regione Lombardia rimanda alla direzione regionale dell’assessorato che ha commesso gli errori riscontrati.

Un pasticcio che sta mettendo a dura prova i nervi dei commissari: la situazione, ora, è a macchia di leopardo con casi di rallentamenti seri e casi in cui si è ormai quasi ultimato tutto il lavoro burocratico.