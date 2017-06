Escursione alla capanna pian D’Alpe

Domenica 25 giugno il CAI Luino Propone una escursione in Val di Blenio (Ticino) con meta la capanna Pian d’Alpe a 1764m e facoltativo la salita al pizzo Matro 2172m Tracciato molto facile percorrendo un bel sentiero che attraversa pascoli di montagna e grandi boschi di larici e abeti. L’itinerario inizia dall’alpe Gardosa 1255m e raggiunge prima la località Sgiumell 1384m, poi le Bolle 1464 e Puscett 1510m. Da questa ultima località si raggiunge la Capanna Pian d’Alpe in circa 2 ore. Per raggiungere il Pizzo Matro bisogna aggiungere ancora ore 1.40 da dove sarà possibile ammirare entrambe le vallate della Leventina e di Blenio Tempo totale escursione A/R: alla capanna Pian d’Alpe h 4.00 (dislivello 510m) – al Pizzo Matro h 6.30 (dislivello 917m) – Difficoltà T2

Programma

Ore 7.50 Ritrovo piscine di Luino

Ore 800 Partenza con automezzi privati per Semione

Abbigliamento e calzature adeguate

Pranzo al sacco

Documento valido per l’espatrio – Serve il bollino autostrada svizzera

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

– CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it

– Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mailiatluino@provincia.va.it