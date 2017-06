Escursione notturna alla chiesetta dell’Alpone

Foto varie

Sabato 17 giugno verrà celebrata nella chiesetta Madonna della Guardia in località Alpone di Curiglia una messa in suffragio per i Soci del Cai defunti. Una serata particolare in uno scenario suggestivo.

La cerimonia religiosa si svolgerà alle ore 22,00 con qualsiasi condizione meteo.

PROGRAMMA

Appuntamento ore 18,30 presso il posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano e proseguimento con mezzi propri per il Rifugio Campiglio in località Predecolo.

Ore 19.30 – itinerario facile percorre la strada forestale con quasi assenza di dislivello (tempo h 1,00/1,15)

Ore 20,30 – Cena al sacco presso il Rifugio Madonna della Guardia

Ore 22,00 – SS. Messa

Al termine della funzione religiosa sarà offerto a tutti i presenti un vin brulè

Rientro a Pradecolo ore 23,30

Non dimenticare: torcia elettrica (pila); abbigliamento adeguato (giacca a vento e cappello in lana non devono mancare

Gita gratuita con condivisione spese auto

Assicurazione: ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità. Informazioni e adesioni:

– CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.

– Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it

-Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – email info@prolocomaccagno.it