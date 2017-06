Esperienza inglese per Eros Pisano, va al Bristol City

Foto varie di calcio

Dopo aver riportato il Verona in Serie A, Eros Pisano prova un’esperienza inglese.

Il difensore nato a Busto Arsizio il 31 marzo 1987 e cresciuto calcisticamente nel Varese, portando al braccio la fascia di capitano, ha firmato con la squadra inglese del Bristol City un contratto di due anni.

Dopo due stagioni e mezza in maglia Hellas, Pisano andrà a giocare per la squadra di Bristol che milita in Championship, nella Serie B inglese.