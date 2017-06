Estate 2017 più spenta: Saronno resta senza \"Cinema sotto le stelle\"

Meno storie, emozioni e colpi di scena nell’estate saronnese: quest’anno a Casa Morandi non ci sarà la tradizionale rassegna estiva “Cinema sotto le stelle” che propone nel cortile tra teatro e biblioteca i successi dell’anno e le novità estive.

A spiega le motivazioni della scelta l’assessore alla Cultura Lucia Castelli: “Qualche mese fa chi si era occupato fino a oggi della gestione del cinema sotto le stelle – fa presente l’assessore – ci ha sottoposto alcune problematiche che, a suo parere, minavano la possibilità di riproporre il cartellone estivo. In quel momento abbiamo cercato di trovare un accordo; il gestore chiedeva un congruo contributo economico che in quel momento non potevamo assicurare. Ci siamo messi perciò al lavoro per assicurargli tutta una serie di facilitazioni, per fare in modo che il suo impegno potesse essere meno gravoso”.

Ma non si è riusciti a raggiungere un accordo: “Da parte nostra – prosegue l’assessore Castelli – abbiamo proposto diversi aiuti, sotto forma di interventi che avrebbero senza dubbio facilitato la prosecuzione della collaborazione e la realizzazione della stagione estiva cinematografica, come l’agevolazione alle spese di gestione dell’area dove si sono tenute negli ultimi anni le proiezioni o la creazione e distribuzione del materiale pubblicitario. La nostra era una proposta molto concreta; non avendo la possibilità di intervenire dal punto di vista economico abbiamo provato a trovare delle alternative, che non sono però state accettate”.

Secondo il Comune quindi ci sarebbe stata anche una scarsa attenzione del gestore alla tempistica: “Ci è arrivata a maggio inoltrato – spiega Castelli – a quel punto abbiamo provato, assieme agli uffici comunali, a trovare delle alternative in tempi brevissimi. Non c’è stato il tempo necessario però per trovare una valida possibilità, avessimo saputo prima della rinuncia forse avremmo potuto rimediare. Ma a un mese circa della supposta partenza della rassegna, non c’era il tempo necessario per organizzarne un’altra. Ci attiveremo affinché questa attività possa comunque essere proposta ai saronnesi il prossimo anno”.

Diverso però il quadro tracciato da Vittorio Mastrorilli numero uno della Mastercinema che gestisce i cinema parrocchiali Prealpi e Silvio Pellico e che in passato ha sempre curato l’area estiva in collaborazione con il Comune e integrandola coi vari calendari di appuntamenti estivi. “Negli ultimi 6 anni abbiamo sempre gestito “il Cinema sotto le stelle” senza nessun contributo economico da parte del Comune. Nessun aiuto a parte la location mentre l’iniziativa viene continuamente ricordata come una delle poche realizzate in città per chi non va in vacanza. Quest’anno a fronte dei costi cresciuti con il digitale, che in molte realtà a segnato la fine delle rassegne estive, abbiamo chiesto un contributo. Ci è stato detto che non c’erano fondi da destinare a quest’attività. E poi più nulla neanche una mail per dire che il progetto era naufragato”.