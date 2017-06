Estate a Villa Cagnola fra cultura, arte e fede

Villa Cagnola a Gazzada

Eventi e proposte culturali per l’estate 2017 a Villa Cagnola.“Ci attende un’estate con numerosi eventi culturali – spiega monsignor Eros Monti, direttore di Villa Cagnola – in attesa di un autunno costellato da altrettante novità e graditi ritorni. Il desiderio principale è che sempre più persone, animate da interessi culturali e curiosità intellettuali multiformi, possano incontrarsi a Villa Cagnola, trovando qui il luogo privilegiato per un approfondimento e un’analisi che conducano alla comprensione e alla capacità di giudizio. Dopo il successo di pubblico degli eventi che abbiamo presentato nei mesi scorsi, siamo particolarmente lieti di poter offrire, ancora una volta, un panorama molto esteso e variegato di appuntamenti di cultura, arte e fede”.

Dal 16 luglio al 23 agosto 2017 tornano i soggiorni estivi per anziani di “Estate in Villa”.

Villa Cagnola organizza e offre soggiorni in pensione completa, arricchiti da attività culturali e momenti di intrattenimento. “Sono di Milano e amo trascorrere il periodo estivo nel Varesotto. In Villa Cagnola mi sono presto affezionata al contesto paesaggistico, vera rarità per la sua bellezza. Ammiro anche la cura riservata alla preparazione del cibo e la perfetta organizzazione di piacevoli e sereni momenti in compagnia”, ha affermato una delle ospiti delle passate edizioni di “Estate in Villa”.

Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la 41a edizione della stagione concertistica accompagnerà le serate di Villa Cagnola. Il primo appuntamento del ricco programma musicale è sabato 10 giugno, ore 21.00 con l’Orchestra Sinfonica “Il Mosaico” di Empoli che proporrà il Gran Galà lirico Pucciniano. “Il grande merito di Puccini, genio musicale lucchese, fu quello di aver assimilato e sintetizzato con abilità e rapidità linguaggi e culture musicali diverse – spiegano gli organizzatori della stagione concertistica – Puccini, inoltre, è il compositore operistico più eseguito nel mondo che, al contrario dei maestri dell’Avanguardia del Novecento, scrisse sempre pensando al pubblico, curando personalmente gli allestimenti e seguendo le sue opere in giro per il mondo. Se diede alla luce soltanto dodici opere fu per mettere a punto organismi teatrali assolutamente impeccabili, tali da consentire ai suoi lavori di affermarsi stabilmente nei repertori di tutti i teatri lirici”. (Per il calendario completo di “Musica in Villa Cagnola”)

Tre sono, inoltre, gli appuntamenti teatrali che impreziosiranno l’estate. “Per il terzo anno consecutivo, ospitiamo una serie di appuntamenti teatrali e musicali per un vasto pubblico; è un segnale positivo e fecondo, che dimostra l’interesse del pubblico non solo a condividere serate di spensieratezza, ma anche momenti di riflessione e approfondimento culturale”, spiega Mons. Monti.

Si comincia giovedì 15 giugno con: “Una vita per la vita. Madre Teresa, una matita tra le mani di Dio” con la regia di Luisa Oneto (Compagnia: Splendor del Vero). Il musical nasce dai diari autografi di Santa Madre Teresa di Calcutta, dalle numerose testimonianze di giornalisti che l’hanno intervistata, dai ricordi delle suore che l’hanno affiancata nel lavoro quotidiano.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 23 giugno con: “Rachele. La moglie” con la regia di Fabio Sarti (drammaturgia: Sergio Di Benedetto). In scena, la storia della moglie di Pietro tra domande, sfiducia e ostilità che si sciolgono nella vicinanza e nell’esperienza diretta del Risorto, per tornare a un amore liberante ed inclusivo.

Terzo e ultimo appuntamento: venerdì 21 luglio. “Così attendo sereno la notte. Parole e musica per Padre Turoldo. Un poeta della fede” è lo spettacolo con Antonio Zanoletti e Chiara Nicora che intende ricordare la figura di quest’uomo libero e dal profondo sentimento culturale e religioso.

Ad arricchire le sere d’estate saranno i buffet di Villa Cagnola, serviti a partire dalle 19.00. Preparati tutte le sere dei concerti e degli spettacoli, i buffet comprendono una vasta selezione di salumi, formaggi, verdure e dolci. (Per info e prenotazioni). Come tutti gli anni, inoltre, sarà possibile prenotare il Pranzo di Ferragosto.

“Tra le altre novità che mi piace segnalare e che stanno caratterizzando queste settimane di lavoro, c’è la nuova rubrica radiofonica “Accade a Villa Cagnola” ospitata negli studi di Radio Missione Francescana a Varese, in onda sabato alle 19.00 e in replica domenica alle 11.00 (tutte le penultime settimane del mese) – commenta Mons. Monti – Stiamo già preparando le iniziative e i corsi della prossima stagione. In particolare, posso già anticipare che l’importante convegno internazionale in programma in autunno sarà dedicato al tema delle Migrazioni. Da settembre partirà la nuova edizione del Corso sul rapporto tra Cristianesimo e Islam che lo scorso anno ha riscosso tanto successo di partecipanti. Dal 22 al 27 ottobre, inoltre, Villa Cagnola ospiterà gli Esercizi Spirituali per tutti, presieduti da S.E.Mons. Pierantonio Tremolada, dal titolo: “Chi crede ha la vita eterna” (Gv 6, 47) La vita dei redenti nei testi di Giovanni”.