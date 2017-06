Estate in cantiere per la scuola Battisti

bambini classe aula generica

La comunicazione dell’amministrazione comunale sui lavori previsti in estate per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli stabili:

Anche quest’anno, durante il periodo di chiusura per vacanze estive, gli edifici scolastici saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria. A seguito della partecipazione ad un bando di Regione Lombardia, questo Comune, è stato beneficiario di un contributo a tasso zero dell’importo di 63.500,00 Euro, per la scuola elementare Battisti, a fronte di una spesa prevista per lavori di Euro 127.000,00».

Tale scelta d’intervento si ritiene premiante al fine di:

– garantire una maggior sicurezza agli utenti dell’edificio scolastico;

– garantire la salubrità dell’ambiente

Alla luce della necessità di un adeguamento della struttura interessata, al fine di migliorare le caratteristiche di sicurezza e qualità dell’ambiente scolastico, nonché per rispettare la normativa vigente in materia di edilizia scolastica, salubrità e sicurezza degli ambienti pubblici, si rende necessario procedere, in dettaglio, ai seguenti interventi di manutenzione straordinaria.

Previsto: Intervento manutentivo di risanamento della copertura del tunnel con la previsione della rimozione e sostituzione delle lastre di policarbonato alveolare curve (con materiali di analoga tipologia) e della sistemazione di lattonerie e impermeabilizzazioni; Rifacimento dei soffitti dell’ala verso la Via Melzi.

Con inizio il 12 giugno, invece presso la Scuola Primaria di Via Dante, verrà realizzato un percorso per facilitare l’accesso agli alunni, ed evitare il passaggio sul cortile in ghiaia nelle giornate di pioggia, percorso atto altresì a facilitare il superamento delle barriere architettoniche .

Alla Dante, si provvederà altresì alla creazione di un’area recintata da destinare ad orto didattico.

Gli interventi alla Scuola Dante hanno un costo previsto di circa Euro 30.000,00

«Se a questi nuovi lavori – dichiara il Sindaco Laura Cavalotti – si sommano le opere effettuate in questi anni di Amministrazione per la messa in sicurezza degli edifici scolastici: Scuola Media Leonardo da Vinci parte dei serramenti Euro 100.000; Scuola Elementare Rosmini Ceppine adeguamenti impianti elettrici e serramenti Euro 100.000; Rifacimento Tetto Amianto scuola Rosmini Euro 240.000; Rifacimento tetto amianto Via Oslavia Scuola Munari Euro 155.000 Rifacimento Palestra Scuola Elementare Rosmini Euro 120.000; ci troviamo di fronte ad un piano complessivo di circa 900.000 euro destinati all’edilizia e alla sicurezza scolastica, di cui gran parte di essi ottenuti grazie alla costanza e all’attenzione avuta per la partecipazione ai Bandi Regionali e Statali che negli anni sono stati pubblicati».

Il Sindaco prosegue: «La sicurezza dell’edilizia scolastica è stata in questi cinque anni di Amministrazione tra le nostre priorità, le principali azioni sulle strutture che abbiamo avviato per sostenere e promuovere l’educazione, intesa come imprescindibile elemento per la crescita e il benessere del nostro territorio, a partire dalle generazioni più giovani” “Grazie all’attenzione particolare rivolta alle scuole, anche con continui e piccoli interventi manutentivi e di adeguamento, si è potuto ottenere la Certificazione di Prevenzione Incendi anche per tutte e tre le Scuole Primarie, certificazione che mancava mai ottenuta. Per la Scuola Battisti e la Scuola Dante il CPI (Certificato Prevenzione Incendi) è stato rilasciato nel mese di marzo 2017; per la Scuola Rosmini è in fase di rilascio da parte dei Vigili Del Fuoco di Varese».