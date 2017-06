La montagna di Mario Rigoni Stern a Villa Fara Forni

Foto varie

Venerdì 9 giugno, alle 21 nel cortile di Villa Fara Forni di Vedano Olona, si terrà il debutto nazionale dello spettacolo “Il racconto di Tönle. Una storia di confine“, di Sergio Di Benedetto, con la regia e la presenza in scena dell’attore Fabio Sarti, che darà corpo e voce a Tönle Bintarn, uno dei personaggi più felici e indimenticabili usciti dalla penna di Mario Rigoni Stern.

“Il testo è tratto dal romanzo “Storia di Tönle” di Mario Rigoni Stern (Giulio Einaudi editore), uno dei testi più delicati del secondo Novecento – spiega Sergio Di Benedetto, che ha curato l’adattamento teatrale – Il personaggio frutto della penna dello scrittore di Asiago prende vita sulla scena: le avventure del vecchio contrabbandiere pastore, i suoi progetti, i suoi amori, la sua fiducia nell’umanità, il suo combattere contro la guerra, come ultimo e fedele custode di pace e concordia: tutto questo è la storia della vita di Tönle che Compagnia Exire mette in scena, negli anni che ricordano il secolo dagli eventi della Grande Guerra. Uno spettacolo semplice, ma coinvolgente fino alla commozione. Camminare sui sentieri delle Alpi, percorrere le strade dell’Europa: questo farà il pubblico, preso per mano dal saggio vagabondo, tra tabacco e polenta, tra pecore e soldati”.

“Uno spettacolo per tutti, famiglie, appassionati di storia, alpinisti, uomini. Uno spettacolo che aiuta a riflettere, facendo memoria, all’ombra di un ciliegio. Quel ciliegio che svettava sulla casa di Tönle Bintarn”.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Vedano Olona, rientra nella programmazione dell’Estate vedanese 2017. Ingresso libero.