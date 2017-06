Esterno notte compie 30 anni e parte in camper

esterno notte 2017

Esterno Notte quest’anno compie 30 anni ed è in vena di festeggiare. E del resto, una delle rassegne di cinema estivo più longeve d’Italia può esibire con orgoglio un bel traguardo: la rassegna prende il via mercoledì 28 giugno e accompagnerà i varesini fino a sabato 2 settembre, con 31 eventi in diverse città.

La sede storica e principale sarà, come sempre, quella dei Giardini Estensi con il suo grande schermo sotto la tensostruttura che ospita 500 posti a sedere. Ma serate sono previste anche a Carnago, Casciago, Castiglione Olona, la “new entry” Clivio, Induno Olona, Malnate (che è un gradito ritorno dopo anni), Tradate, Vedano Olona e Viggiù.

UN FILM SU VARESE DA’ IL VIA AD ESTERNO NOTTE

A dare il via alla rassegna, una serata davvero speciale: la proiezione speciale in anteprima di un documentario realizzato apposta per l’occasione dai varesini Eugenio Manghi e Annalisa Losacco. “Varese, provincia d’autore” è dedicato alla nostra città e al nostro territorio ricco di luoghi da scoprire o riscoprire insieme a testimonianze singolari e curiose. Nella serata, personaggi noti e meno noti, musiche e sorprese precederanno la proiezione, cui seguirà anche un rinfresco, offerto da Pizzeria Piedigrotta e Bottega Lombarda.

UN PROGRAMMA PER TUTTI I PALATI

Nel programma poi ci sono i film cult della stagione, da Florence a Lion, da La tenerezza a Famiglia all’improvviso, ma anche finezze per appassionati di cinema come Amore e inganni, Fiore, Jackie, Moonlight, Le cose che verranno, oppure il premiatissimo La La Land, insieme a opere suggestive come Snowden, Manchester by the sea, King Arthur, In guerra per amore.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Infine sono previste anche delle “prime visioni d’autore” come Metro Manila, The Crow’s Egg, Aspettando il re, e serate famigliari o dedicate ai bambini con film di richiamo, come Oceania e Sing.

MOVIE RIDER, QUANDO IL CINEMA ARRIVA A CASA TUA

Ma la vera grande novità però è Movie Rider, progetto realizzato grazie a un bando di Siae che porterà il cinema nelle periferie della città

«Abbiamo pensato di portare il cinema dove il cinema non c’è: abbiamo trovato 16 posti adatti, abbiamo comprato un vecchio camper, l’abbiamo colorato, abbiamo preso quel che serve per proiettare e qualche sedia, sperando che le altre le portino le persone da casa sua e infine abbiamo scelto film di autori under 35 o interpreti under 35, portandoli nei luoghi che abbiamo scelto».

Tra i luoghi ce ne sono di particolarmente suggestivi: per esempio il grand hotel Campo dei Fiori, dove verranno poiettati dei Corti de piu giovani filmaker di Cortisonici ma soprattutto verrà proiettato Suspiria, quello originale di Dario Argento, nei luoghi del suo remake. Oppure il tetto del Carrefour davanti alla stazione «Luogo perfetto per proiezioni e concerti, e nello stesso tempo dimenticato pur essendo in centro: vogliamo colpire la fantasia di chi arriverà in treno».

Ma ci sono anche luoghi di san Fermo o l’oratorio di san Carlo, il circolo di Calcinate del Pesce o piazza de Salvo alle Bustecche. Tra gli eventi speciali, anche uno in via Como: «I ragazzi delle aule studio che stanno accanto alla via stanno preparando, accanto al film, anche altre iniziative musicali e di altro genere – spiega Maria Luisa Troncia, che dalla parte dell’ente comunale sta coordinando il progetto – Un bell’entusiasmo per una bella idea per i territori limitrofi al centro, che chiedono di essere piu presi in considerazione»

Anche il progetto Digitalife per i 20 anni di Varesenews avrà spazio in queste serate speciali: potrete trovare li infatti suggestioni e materiali del film che stiamo costruendo insieme a voi.

GRAN FINALE

Sia esterno Notte che Movie Rider hanno già preparato un gran finale di quelli che non si dimenticano: innanzitutto, l’ultimo film che verrà proiettato nella rassegna sarà una pelicola che compie, come la rassegna stessa, 30 anni: si tratta di Full Metal Jacket, in versione remasterizzata e in 4K. Nella serata conclusiva, sabato 2 settembre, Esterno Notte poi incontra la serata finale di Movie Rider: un concerto del gruppo varesino Delta, che sonorizzerà da vivo alcuni corti realizzati da registi esordienti.