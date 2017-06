Estorceva denaro agli anziani zii, arrestato

Non ce la facevano più i due anziani cugini di 74 e 72 anni di San Vittore Olona, vittima di ripetute e violente richieste di denaro da parte di un nipote 29enne.

La paura ingenerata dai continui episodi di minaccia e violenza li hanno indotti a denunciarlo ai Carabineri di Cerro Maggiore, competenti per quel territorio. L’uomo, sorvegliato speciale, era stato allontanato dalla propria abitazione, sita nello stesso cortile dei due anziani, a seguito di un provvedimento di confisca dell’immobile nel febbraio del 2016 dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Confiscati e Sequestrati alla Criminalità Organizzata.

Aveva tuttavia conservato alcune chiavi con le quali accedeva al cortile, così che aveva iniziato a ricattare i parenti, minacciandoli e danneggiando più volte le loro autovetture. Una volta la rigatura della fiancata, una volta lo specchietto retrovisore, una volta il portone di ingresso di casa, anch’esso danneggiato in maniera grave. In poco meno di due settimane era riuscito a farsi dare circa 400 euro.

Così è stato predisposto un servizio e, all’ennesimo tentativo di estorcere denaro, il fatto è stato registrato in diretta dai Carabinieri, con la reiterata violenza sul portone di ingresso, chiuso dall’interno, i militari sono intervenuti e lo hanno bloccato. Vano il tentativo di liberarsi e fuggire, per l’uomo sono scattate le manette e la traduzione al carcere di Busto Arsizio in attesa del processo.