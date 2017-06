Estorsione per la droga non pagata, arrestato 23enne

Un 23enne di Gallarate è stato arrestato dai carabinieri per tentata estorsione: ha minacciato un conoscente per ottenere il pagamento delle dosi di droghe leggere fornite nei mesi precedenti.

La vittima dell’estorsione si riforniva di tanto in tanto, ma aveva accumulato man mano un debito consistente e alla fine il rapporto con il suo “fornitore” sono degenerati. A questo punto il giovane si è rivolto ai carabinieri, che sono intervenuti per documentare l’estorsione in atto: è stata così organizzata una sorta di consegna controllata del denaro (diverse centinaia di euro), per verificare l’esistenza dell’estorsione.

L’arrestato è un ragazzo di 23 anni, residente in città: è stato fermato nella zona centrale di Gallarate, nel pomeriggio di giovedì 29 giugno, e – d’intesa con il Pm di turno Luca Pisciotta – è stato poi portato in carcere.