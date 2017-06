Europei Juniores, Martinenghi è campione nei 50 rana

Foto varie di nuoto

In vista dei Mondiali di Budapest, Nicolò Martinenghi si mette al collo la medaglia d’oro dei 50 rana agli Europei Juniores di Netanya, in Israele.

Il giovane fenomeno di Azzate (foto: Arena Water Instinct) ha vinto infatti oggi – venerdì 30 giugno – il titolo continentale, nuotando in 27″24 la distanza breve in una finale a forti tinte azzurre: sul podio, al secondo posto, c’è infatti un altro italiano, il toscano Lorenzo Pinzuti, che già dal mattino si era proposto come seconda forza della specialità. Il podio è stato completato dal russo Evgenii Somov, che però non è andato al di sotto dei 28″.

Solo Pinzuti, infatti, ha saputo insidiare il ranista varesino nella gara per il titolo, che comunque Martinenghi ha condotto e controllato con apparente facilità fin dal blocco di partenza. Il portacolori del Nuoto Club Brebbia non ha migliorato il tempo delle qualificazioni, un 27″23 che vale anche come record dei campionati e che è stato il miglior crono delle tre gare disputate a Netanya sui 50 metri.

Sabato 1 luglio comincia l’altro impegno per l’allievo di Marco Pedoja, ovvero i 100 rana: Martinenghi inizierà la sua gara alle 10,17 italiane con le qualificazioni; la semifinale è prevista alle 17.41 mentre la finale sarà nel pomeriggio di domenica 2 luglio (ore 16.56 in Italia). Inutile dire che Nicolò sarà ancora il favorito per centrare la doppietta europea.

COSI’ AL MATTINO

Iniziano bene gli Europei Juniores di Netanya, in Israele, per Nicolò Martinenghi, il 17enne di Azzate specialista dei 50 e 100 rana, fresco di podio al Sette Colli di Roma e recordman mondiale giovanile.

Martinenghi ha disputato in mattinata le batterie dei 50 rana facendo segnare la migliore prestazione nelle qualificazioni con il tempo di 27″23 (nuovo record dei campionati) ed è stato l’unico tra i partecipanti a nuotare in meno di 28″. Ottimo, a tal proposito, l’altro azzurro Lorenzo Pinzuti, secondo assoluto con 28″01.