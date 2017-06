Europei Juniores, Martinenghi è in semifinale nei 50 rana

Foto varie di nuoto

Iniziano bene gli Europei Juniores di Netanya, in Israele, per Nicolò Martinenghi, il 17enne di Azzate specialista dei 50 e 100 rana, fresco di podio al Sette Colli di Roma e recordman mondiale giovanile.

Martinenghi ha disputato in mattinata le batterie dei 50 rana facendo segnare la migliore prestazione nelle qualificazioni con il tempo di 27″23 (nuovo record dei campionati) ed è stato l’unico tra i partecipanti a nuotare in meno di 28″. Ottimo, a tal proposito, l’altro azzurro Lorenzo Pinzuti, secondo assoluto con 28″01.

Nel pomeriggio sono in programma le semifinali e le finali: Martinenghi è inserito nella seconda semifinale (il calendario mette le due gare alle 17,30) mentre la gara che vale il titolo europeo è prevista alle ore 18.46.

Domani – sabato 1 luglio – il portacolori del Nuoto Club Brebbia (seguito in Israele dal suo tecnico Marco Pedoja) prenderà parte ai 100 rana e anche in quel caso parte come favorito.