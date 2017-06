Eventi in centro e strade chiuse nel weekend varesino

Torna anche questo venerdì e sabato la sperimentazione dei weekend a piedi per le vie del centro di Varese. Venerdì 16 e sabato 17 giugno, dalle ore 20.00 a mezzanotte, saranno pedonali. Queste le vie

via Sacco, via Robbioni, via del Cairo, piazza Beccaria, via Vetera, via Cacciatori delle Alpi, via Volta, via Carrobbio, piazza Motta e primo tratto di via Bizzozero.

Anche per questo weekend il programma degli eventi è molto ampio. Si parte questa sera, giovedì 15 giugno, con la seconda edizione della manifestazione ciclistica rivolta a partecipanti amatoriali, dilettanti e professionisti denominata “Trofeo internazionale Città di Varese - Night Raw“, gara a scatto fisso in notturna nel centro di Varese in collaborazione con Newsciclismo.

La gara si svolgerà dalle ore 18.30 alle ore 24.00 in via Sacco, via Verdi, via Copelli, via Sant’Antonio, piazza Motta, via Lonati, via San Francesco e via Bernascone. Queste vie saranno chiuse al traffico durante il transito della corsa.

Venerdì i Giardini Estensi saranno protagonisti, dalle ore 15 a notte inoltrata, della festa per i 20 anni della cooperativa sociale “Naturart”. Il programma della giornata prevede: dalle ore 15 torneo di basket 3 contro 3 per i ragazzi 14 ai 16 anni e spettacoli di musica rap. Dalle ore 17 animazione per bambini e artisti di strada, dalle ore 18.30 si beve e si mangia grazie ai food truck. Dalle ore 21 a mezzanotte concerti dei Moplen alternative rock, dei Bassistinti e Il pan del diavolo. Da mezzanotte alle 2.30 ci sarà la Silent disco.

Gli eventi serali sono confermati anche in caso di pioggia. E ancora prosegue l’iniziativa Solevoci Festival e Incanto a Varese e la Varese Pride Week che si concluderà sabato con il Corteo che partirà alle ore 15 da via Sacco.

Sabato 17 sarà la volta dell’evento TedX – Tornare a crederci – che si svolgerà nella Sala Napoleonica del centro congressi di Ville Ponti. Sul palco dell’evento saliranno 10 speaker che racconteranno la propria storia declinando il tema della prima edizione, che è appunto “Tornare a crederci“. E ancora nel weekend mercatini, presentazioni di libri con i Giardini Letterari in Villa Toeplitz e molto altro ancora.