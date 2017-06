Evento conclusivo per il progetto Affido

affido famigliare

“Comunità e affido famigliare” è l’evento di chiusura del percorso del progetto “Affido”, realizzato dall’amministrazione comunale insieme alle cooperative “La casa davanti al sole” e “Naturart”, con il contributo della Fondazione Cariplo.

L’appuntamento è sabato 17 giugno al museo Maga (via de Magri).

Nel corso della mattinata, verranno illustrate finalità e tappe di un progetto pensato per divulgare e per far meglio capire l’importanza dell’affido per i ragazzi e per le famiglie.

Il programma prevede alle 9.30 l’intervento dell’assessore ai Servizi Sociali Paolo Bonicalzi; alle 9.45 quello di Giulia Provasoli, maestra di teatro, che introdurrà la proiezione del video a cura di Naturart; alle 10 “Le famiglie raccontano”, testimonianza di genitori e figli affidatari coinvolti nel progetto.