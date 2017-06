Fa caldo, ma non c’è afa

caldo afa apertura

Fa caldo, ma non da stare male. Lo afferma “Humidex” il servizio di rilevamento della temperatura percepita di Arpa Lombardia. L’indicatore permette di conoscere il grado di umidità che rende particolarmente pesante la calura.

In questi giorni, nonostante la colonnina di mercurio indichi gradi anomali per il periodo, Humidex non segnala particolari situazione di disagio. Nel Varesotto, si parla di “disagio moderato” anche in presenza dei 28,8 gradi raggiunti ieri. Anche nei prossimi giorni, la situazione si manterrà su livelli deboli che saliranno al grado “moderato” solo nella bassa Padania in città come Lodi, Mantova, Cremona e Brescia.

ATS Insubria ha attivato l’iter per monitorare e gestire, per tutto il periodo estivo, le ondate di calore e le emergenze in caso di temperature elevate, sostenendo al meglio le persone deboli.

ATS Insubria invita a consultare la pagina (http://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/promozione-salute/4214-caldo-temperature-elevate) del sito costantemente aggiornata con il bollettino Humidex e le guide in materia realizzate da Regione Lombardia e dal Ministero della Salute.