Faimpresa.com, la comunità di imprenditori che si aiutano sbarca sul web

L’associazione di imprenditori Faimpresa ha lanciato, questa mattina (giovedì) il nuovo sito. La presentazione è avvenuta all’interno della sede di via Rovereto 31 di Busto Arsizio, alla presenza di alcuni soci che fanno parte di questa rete di mutuo aiuto.

La presentazione è stata affidata a Giulio Terzi, presidente della giovane realtà da poco sbarcata a Busto Arsizio ma che conta già un centinaio di adesioni. Il sito www.faimpresa.com punta a diventare un punto di riferimento per chi fa parte della rete di imprese e per chi vuole informarsi prima di decidere.

La piattaforma, realizzata da SWI (realtà di web marketing made in Busto che fa parte di Faimpresa), è composta da una parte pubblica dove trovare tutte le informazioni principali, le notizie, un blog col quale poter interagire commentando i post, i servizi e le convenzioni proposte dall’associazione, e una parte privata che viene riservata ai soci che entrano a far parte di una vera e propria comunità dove poter scambiare servizi grazie alle convenzioni e agli sconti offerti dalle diverse realtà che ne fanno parte.

Come ha spiegato Dario D’Ursi di SWI «il sito è semplice e ad alta usabilità, come il web di oggi richiede – ha spiegato – la piattaforma è responsive e quindi utilizzabile in maniera pratica anche da smartphone e tablet. Stiamo lavorando sull’indicizzazione e su una diffusione attraverso la pubblicità mirata di Facebook».

L’obiettivo dell’associazione è quello di far conoscere ad una platea più ampia l’offerta di servizi di Faimpresa, un’associazione che sta fuori dal coro e che invece di avere una struttura interna costosa e pesante, si affida ai propri soci e alle convenzioni e scontistiche che possono stipulare con le aziende di cui fanno parte o di cui sono proprietari.