Febbre Champions, maxi schermo in centro a Varese

Il Comune di Varese ha deciso di accontentare i tifosi della Juventus installando un maxischermo per vedere la finale di Champions League di sabato 3 giugno (ore 20.45) tra Juventus e Real Madrid.

Lo schermo gigante verrà posizionato in via Sacco, di fronte a Palazzo Estense e la via verrà chiusa alla viabilità.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Ascom Varese e il Comitato di via Sacco.

