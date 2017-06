Federico Piovaccari sulla Via della Seta: visite mediche con lo Zhejiang Yiteng

Mentre in Europa s’infiamma il calciomercato estivo, in Cina è cominciato il mercato di riparazione che, a causa delle spese folli degli ultimi anni, ha visto il governo cinese imporre un tetto massimo di spesa di 6 milioni a squadra.

Tra le occasioni “low-cost” lo Zhejiang Yiteng (che milita in League One, equivalente alla nostra Serie B) ha individuato in Federico Piovaccari, 32enne attaccante originario di Gallarate. Il profilo ideale per cercare di raggiungere la promozione nella massima serie.

Il centravanti classe ’84, soprannominato il “Pifferaio”, è il classico calciatore con la valigia in mano. Tesserato dall’Inter nel 2003 non è mai riuscito a giocare in Serie A, venendo prima girato in prestito a squadre di serie B per poi essere venduto a titolo definitivo al Treviso nel 2007.

Dopo le successive esperienze con Ravenna, Cittadella, Sampdoria, Brescia, Novara e Grosseto si trasferisce alla Steaua Bucarest nel 2013, squadra con la quale riesce anche a segnare quattro reti in Champions League e a vincere il campionato rumeno.

A seguito delle ultime non esaltanti stagioni in Spagna con le maglie di Eibar prima e Cordoba poi, intervallate dall’esperienza australiana al Western Sydney, Piovaccari è dunque pronto a ripartire dalla Cina, nuova tappa della sua avventura estera.

L’attaccante dovrebbe aver svolto le visite mediche in Cina. Si attende l’ufficialità del tesseramento.