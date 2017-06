Ferrari Challenge, vincono Hassid, Di Amato e Nelson

Weekend targato Ferrari all\'autodromo di Monza

L’autodromo di Monza ha ospitato nei giorni scorsi l’appuntamento con il Ferrari Challenge, campionato monomarca riservato alle vetture di Maranello e suddiviso in diverse categorie.

La Coppa Shell è stata appannaggio del francese Henry Hassid (Team Charles Pozzi), balzato al comando dopo l’ingresso in pista della safety car (contatto tra Cuhadaroglu e Wohlwend), superando il poleman Scheltema. L’olandese della Kessel ha chiuso al secondo posto, podio anche per Christoph Hurni (Zenith Sion-Lausanne). Ad Hassid anche la Coppa Gentlemen mentre la Ladies Cup è andata a Deborah Mayer.

Grande prova invece del pilota italiano Daniele Di Amato nel Trofeo Pirelli: il portacolori della CDP (foto in alto di M. Losi / Varesenews) ha conquistato la pole position e dominato la propria gara. Secondo un brillante Philipp Baron (Rossocorsa), terzo Fabio Leimer (Octane 126).

Infine, nella Pirelli Am, grande sfortuna per Jens Liebhauser (Gohm) che ha dominato la gara ma ha finito il carburante proprio in vista del traguardo. Tedesco quindi beffato a un passo dal successo, anche se è riuscito a salvare il podio (terzo), superato da Martin Nelson (Autoropa) e da Rocca. Nel 458 Challenge Evo invece, vittoria del giapponese Ohmura (StileF).