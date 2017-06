Ferrero-Openjobmetis, rinnovo più vicino

Openjobmetis Varese - Betaland Capo d\'Orlando 74-72

Potrebbe ripartire dal volto noto e rassicurante di Giancarlo Ferrero il mercato estivo della Openjobmetis. L’ala di Bra, capitano nelle ultime due partite della stagione 2016-17 (dopo la cessione di Cavaliero a Trieste) e la Pallacanestro Varese paiono infatti vicine a prolungare un matrimonio iniziato due estati fa.

Da piazza Montegrappa, sede del club biancorosso, non ci sono ancora conferme ma radio-mercato sembra avvicinare nuovamente il giocatore e la società: in questi giorni tra le due parti si è lavorato per limare le rispettive posizioni e per arrivare a una firma che, a quanto pare, è abbastanza vicina.

Se Ferrero dovesse firmare, le quotazioni del nuovo accordo sembrano salite negli ultimi giorni, sarebbe quindi il quarto giocatore a mettersi a disposizione di coach Attilio Caja: Varese ha già infatti riconfermato sia Aleksa Avramovic sia Norvel Pelle (su quest’ultimo resta l’incognita legata alla partecipazione alle Summer Leagues della NBA) e ha acquistato il nigeriano Stan Okoye, già visto da queste parti tre campionati or sono.

Di certo la squadra biancorossa – per inciso: lo sponsor deve ancora rinnovare, e ciò rischia di rallentare tutte le operazioni – anche l’anno venturo adotterà la formula dei sette stranieri (3 extracomunitari, 4 tra comunitari e “Cotonou”) e dei cinque italiani. Ferrero sarebbe la prima pedina azzurra.