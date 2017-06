Un domenica di festa alle cascate, con gli alpini

Tempo libero generica

Il Gruppo Alpini di Cittiglio organizza la “Festa alle Cascate” e l’appuntamento è per domenica 2 luglio. Una giornata da vivere in compagnia dove sono garantite anche le “costine alla griglia ed in umido”. Domenica 23 luglio, si continuerà poi a festeggiare con la festa di Gruppo.

Sarà disponibile il servizio di navetta gratuito per anziani e persone con difficoltà motorie, grazie alla collaborazione degli amici di Cittiglio. In caso di cattivo tempo la manifestazione verrà annullata.