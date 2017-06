“Festa della gnocca”, l’appuntamento è a Caldana

Tempo libero generica

Come ogni anno torna la “Festa della Gnocca” organizzata dal gruppo H2nO Fun Club di Caldana. L’appuntamento è per sabato 1 e domenica 2 luglio, per la sua decima edizione con stand gastronomico attivo e concerti live.

In programma, sabato sera, “Shooting Stars & Ladies Of Rock”, un concentrato di adrenalina e puro rock tutto al femminile. Domenica 2 luglio, invece, l’appuntamento è con l’esibizione della Scuola di Musica Music Secrets, dalle 14 fino alle 18. La serata continua con Red Room 30 e gli Shakers, idoli indiscussi del rock’n’roll. Sarà attivo un ricco stand gastronomico con fritto misto, mega hamburger #H2NO e tante altre leccornie. Inoltre, non mancherà la birra artigianale. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo grazie all’ampia struttura al coperto.