Feste in piazza e giri in barca

Ecco gli appuntamenti del fine settimana in provincia:

Meteo – Venerdì 2 giugno, soleggiato con passaggi nuvolosi. Nelle ore più calde formazione di cumuli. Qualche rovescio e temporale su Alpi e Prealpi. Probabilmente asciutto altrove. Sabato 3 giugno generalmente soleggiato. Cumuli nel pomeriggio e in serata con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale in montagna. Altrove probabilmente asciutto. Domenica nubi sparse con possibili piovaschi.

2 GIUGNO - TUTTE LE INIZIATIVE DEL 2 GIUGNO IN PROVINCIA

MAXISCHERMI – C’è grande attesa per la gara di Cardiff di sabato 3 giugno. Al Millennium Stadium saranno di fronte Juventus e Real Madrid per la finale di Champions League. In provincia saranno diversi i maxi schermi che proietteranno la partita. Ecco dove – CLICCA QUI

Varese - L’ Associazione “Un cuore con le Ali” in collaborazione con musicisti e il Comune di Varese organizza per domenica 4 giugno dalle 14.30 alle 19 la terza edizione di “Estensi in Musica” (di Strada). Saranno in campo 30 Musicisti e Artisti di strada coordinati artisticamente da Marco Furini e seguiti da uno staff di 12 persone. – Tutto il programma

Varese – Domenica sera invece, sempre ai Giardini Estensi, dalle 21 spazio alla Banda Musicale “G. Verdi” di Capolago per l’annuale concerto che inaugura la programmazione delle iniziative di spettacolo ed intrattenimento per l’estate varesina 2017. Il concerto, in caso di pioggia, si terrà nella tensostruttura dei Giardini. Al termine del concerto spettacolo pirotecnico di grande impatto visivo e sonoro per tutti gli spettatori. Ingresso libero.

Varese -Domenica 4 giugno per le domeniche sull’Isolino Virginia: Birdwatching. Ore 9.30 partenza dal pontile di Cazzago Brabbia. Navigazione di un’ora e mezza sul lago di Varese con visita guidata LIPU. Per maggiori informazioni: info@isolinovirginia.it – Sito web: www.isolinovirginia.it.

Per i più piccoli – Domenica 4 giugno all’Isolino Virginia: Il vaso dell’isolino, laboratorio per bambini. Alle ore 15 partenza dal Pontile di Biandronno. Il laboratorio prevede un’introduzione teorica sulle diverse fasi della lavorazione dell’argilla. Successivamente i bambini diventeranno vasai preistorici utilizzando la tecnica del colombino. Per maggiori informazioni: info@isolinovirginia.it Sito web: www.isolinovirginia.it

Velate - Torna la Festa dello Sport a Velate. L’appuntamento, organizzato dall’A.S.D. Torre di Velate è in programma per il 2, 3 e 4 giugno all’Oratorio di piazza Santo Stefano con gustoso stand gastronomico, giochi da tavolo, amicizia e tanta birra. Sabato 3 sarà possibile vedere la finale di Champions sul maxi schermo.

Varese - Domenica 4 giugno, ore 21.00, al Teatro di Varese: Cairoli’s got talent.

Quinta edizione dell’evento organizzato dai ragazzi del Liceo Classico “E. Cairoli”. Durante la serata si esibiscono studenti che cantano, ballano o fanno cabaret: un vero e proprio talent show con quattro giudici e la proclamazione del vincitore. Oltre ai concorrenti, si esibiscono anche ex alunni del Cairoli che hanno già partecipato ai Talent negli anni precedenti. L’entrata all’evento è gratuita.

Varese – Domenica 4 giugno: Rent-in affitto, Compagnia teatrale I giovani di ieri e di oggi. Ore 21.00 al Teatro Santuccio di via Sacco, 10. Le offerte della serata saranno devolute al NIL Nucleo Inserimento Lavoro del Comune di Varese. Per maggiori informazioni:igiovanidiieriedioggi@email.it oppure rent.inaffitto@gmail.com Sito web: www.igionanidiieriedioggi.org.

Varese – Si terrà venerdì 2 giugno alle ore 16.30 presso la Chiesa della Madonnina in Prato a Varese, il primo appuntamento della rassegna Musica nei Rioni 2017. L’evento avverrà con la formula della lezione-concerto e accompagnarà il pubblico attraverso un viaggio musicale in Italia attraverso l’ascolto di musiche di Rota, Golinelli, Miluccio, Busoni e Verdi per clarinetto e pianoforte: al clarinetto Maria Teresa Battistessa e al pianoforte Livia Rigano. La serie di 3 concerti, organizzata dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici e giunta alla terza edizione, è posta in essere grazie al fondamentale contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e al sostegno di sponsor privati e alla preziosa collaborazione delle Parrocchie. I concerti sono ad ingresso libero.

Sacro Monte – Sabato 3 giugno apertura XIII cappella: La Pentecoste. Visite guidate al Sacro Monte, ore 18.00 e 21.30. Ritrovo presso la XII cappella, viale del Santuario. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per maggioriinformazioni: info@sacromontedivarese.it

Sito web: www.sacromontedivarese.it

Schiranna - Sabato 3 giugno alla Schiranna, dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Liberi Tutti Zanzilandia. Programma del pomeriggio: ore 14.30 saluto del Sindaco e taglio del nastro, ore 14.45 apertura delle attività ludiche, ore 15.30 esibizione scuola arti marziali Centro Sportivo KIMA, ore 16.30 esibizione scuola di ballo Street Moon School Nel corso della giornata dimostrazioni dei Vigili del Fuoco di Varese, Truccabimbi e zucchero filato per tutti. Iniziativa benefica a favore dell’Associazione Articolo 3, per la tutela delle fragilità.

Varese – Venerdì 2 e sabato 3 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 17.30 (ultima visita ore 17.15 circa), sarà possibile esplorare con visite guidate a cadenza oraria, un luogo affascinante e poco noto della città di Varese: il rifugio antiaereo nei Giardini Estensi. - Tutte le informazioni

Varese - L’associazione “Simona per Cartabbia” organizza domenica 4 giugno una festa che coinvolgerà tutta la frazione. La frazione sarà addobbata con fiori e ci sarà tanto divertimento per tutti, grandi e bambini.

Varese - Domenica 4 giugno Stuart Milk, consigliere per i diritti civili e l’uguaglianza dell’ex presidente americano Barack Obama e co-fondatore e presidente della Harvey Milk Foundation, sarà in visita a Varese in un incontro organizzato da Arcigay Varese, Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano e Harvey Milk Foundation. – Tutto il programma

Buguggiate - Tempo di sagre e feste, e torna la mitica festa di Erbamolle. - Tutto il programma

Malnate - R-estate a Malnate 2017, un ricco programma di eventi per l’estate. Si parte il 4 giugno con “Arte In Corte”, un appuntamento musicale d’élite che vedrà esibirsi alle ore 18.30 l’Atmosphaera ensemble in un “Chi vuol essere lieto sia” presso la Chiesa di San Matteo. – Tutto il programma

Castello Cabiaglio – Torna il mercato del Giustoinperfetto con giochi, intrattenimenti, laboratori, spettacoli e passeggiate notturne. Appuntamento sabato 3 e domenica 4 giugno – Tutto il programma



Luino - Al parco Ferrini un lungo weekend di divertimento grazie alla festa country che si terrà i prossimi 3, 4, 5 giugno. Le attrattive sono diverse e si va dall’esposizione di rapaci ai pony, con giostre, musica e zucchero filato e tante altre sorprese. Le attività in programma saranno disponibili a partire dalle 16. La Festa country ha il patrocinio del comune di Luino.

Gavirate – Ad Oltrona inizia la tradizionale festa delle ciliegie. Si parte venerdì 2 giugno e si continua fino al 18 giugno. Venerdì e sabato appuntamento dalle 15, domenica dalle 11.

Azzio – Arriva la “Ecofesta 2017”, appuntamento per domenica 4 giugno. Stand gastronomico aperto dalle 12 e 30. Momento clou della giornata sarà il campionato d’auto a pedali che si disputerà nei saliscendi del paese valcuviano – Tutto il programma

Cocquio Trevisago - Appuntamento con la maialata, l’iniziativa è organizzata dal Centro giovanile S.Andrea di via Maletti, 18 a Cocquio Trevisago, dietro al Centro commerciale ed è in programma venerdì 2 giugno a partire dalle 19 col bello e il cattivo tempo. – Tutto il programma

Laveno Mombello - Venerdì 2 e sabato 3 giugno appuntamento al Gaggetto di Laveno Mombello. Sul lungolago sarà presenta la “Rolling Truck Street Food & Beer”, ovvero i truck di eccellenza gastronomica con specialità da tutto il mondo e birrifici artigianali. Durante le due serate si terrà anche la Silent Disco. – Tutto il programma

Comabbio – Domenica 4 giugno, intorno al Lago di Comabbio, si svolgerà la 3a edizione della corsa podistica “Corri con Samia”, ideata e voluta per ricordare una ragazza somala – Samia Yus suf Omar .

Brebbia – La Polisportiva Roncherese organizza “Costine alla spina” nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno, presso il parco giochi Ronchèe di Brebbia (via Donizetti 7). Intrattenimento musicale diverso per ogni serata: venerdì 2 Libera uscita, Ligabue e dintorni, sabato 3 Sempre Max, 883 Pezzali tribute, domenica 4 giugno As We Tall, Nana Nera, Euphoria, Danno Acustico e Il Vertice. Stand gastronomico dalle 19.00.

Angera – Quattro giorni di musica, intrattenimento per grandi e piccini e buona cucina ad Angera. Si aprirà domani, giovedì 1 giugno l’undicesima edizione della Festa al lago, iniziativa promossa dall’associazione Gido, Massimiliano Mobiglia Onlus. – Tutto il programma

Porto Ceresio – Dal 2 al 4 giugno, a Porto Ceresio, alla sala Luraschi, si svolgerà la seconda edizione di “Piccoli binari sul Ceresio”, incontro di modellismo ferroviario aperto a tutti. Anche quest’anno l’evento si è potuto realizzare grazie alla disponibilità ed alla partecipe collaborazione del Comune di Porto Ceresio e della Biblioteca. – Tutto il programma

Porto Ceresio – Nuovo appuntamento con la musica classica all’Accademia musicale di Porto Ceresio. Domenica 4 Giugno alle 17, in collaborazione con il Conservatorio di Como, sarà presentato “Risonanze 4″, un concerto per pianoforte con musiche di W.A. Mozart, F. Chopin, J. Brahms, L. Janáček, B. Bartok, S. Prokof’ev, A. Scriabin.

Sesto Calende - L’Isis Ponti di Gallarate, insieme all’Associazione Pensionati sestesi organizza per sabato 3 giugno una serata conviviale. “Una paella per la serra” è il titolo dell’iniziativa che mira a raccogliere più fondi possibile in vista della costruzione della serra didattica necessaria al nuovo e apprezzato corso di indirizzo agrario della scuola. – Tutto il programma

Induno Olona – La 104esima edizione della Festa della Rosa a Induno Olona arriva il 2 giugno con tante novità e andrà avanti fino a domenica 4. Venerdì la giornata clou con l’inaugurazione, sabato e domenica incontri, teatro e concorso. – Tutto il programma

Vizzola Ticino – È in arrivo la quarta edizione di Volandia Model & Games, che si terrà a Volandia dal 2 al 4 giugno 2017. Una full immersion nel mondo del gioco e del modellismo aereo, ferroviario, militare, navale, automobilistico e meccanico. – Tutto il programma

Carnago - E’ il fine settimana del Bisboccia Fest, giunto alla sua ottava edizione. Si parte quindi giovedì 1 giugno con i Derozer . Ad aprire la serata gli Skassapunka. Venerdì invece d’impostazione indie con i Royal Bravada a precedere i Gazebo Penguins forti della loro ultima fatica, l’album “Nebbia”. Sabato invece la scena la prenderanno i Nobraino. A concludere il festival anche quest’anno arriva il Giant of the Year. Tutto il programma

Gallarate – Le associazioni e le società sportive cittadine scendono in piazza e si presentano ai gallaratesi. Domenica 4 giugno la zona pedonale si trasformerà un grande villaggio sportivo, perfettamente allestito dal Naga. – Tutto il programma

Busto Arsizio - Venerdì 2 giugno: apertura dei due musei civici, palazzo Cicogna e Museo del Tessile, dalle 14.30 alle 18.00. Sabato 3: apertura del solo Museo del Tessile dalle 14.30 alle 18.30 e domenica 4 giugno: apertura del solo Museo del Tessile dalle 15.00 alle 18.30.