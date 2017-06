Festival dei Punti Cardinali, al via la seconda edizione

Sole e montagne innevate: il panorama dal monumento di Gio Pomodoro

La “favola” è il tema della seconda edizione del Festival dei Punti Cardinali in programma sabato 17 e domenica 18 giugno nel Parco di Taino (VA), sul Lago Maggiore, in quel teatro naturale offerto dal “Luogo dei 4 punti cardinali”, la scultura-monumento di Giò Pomodoro che celebra il solstizio d’estate.

Il Festival, organizzato dall’associazione Pauline Viardot, invita a perdersi, esplorando il parco e partecipando a workshop, letture e picnic sull’erba, per poi scoprire e ri-trovare il sentiero, proprio come Pollicino: la favola in musica di Hans Werner Henze, interpretata, sabato 17, dalle voci bianche della Corale Arnatese (20 elementi di età compresa tra i 6 e i 16 anni) per la regia di Susanna Guerrini e la fiaba multimediale dal titolo “Beyond the war – I migranti, moderni Pollicino” rappresentata, domenica 18, in un originale spettacolo basato sull’improvvisazione di musica jazz e disegno dal vivo, con il Diego Ruvidotti Quartet e Le Siluét Russe.

Completano il programma, “Cardini” lo spettacolo di danza contemporanea del coreografo Alex Atzewi con Beatrice Carbone, ballerina solista al Teatro alla Scala di Milano e “Platero y yo”, poesie di Juan Ramòn Jiménez musicate da Mario Castelnuovo Tedesco e musiche di Manuel De Falla, interpretate da Fabio Rovelli (chitarra), Roberto Aielli (voce recitante) e Elisa De Toffol (mezzo soprano).

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Il Festival dei Punti Cardinali è organizzato dall’associazione Pauline Viardot di Taino, con il patrocinio della Regione Lombardia, Comune di Taino, Comune di Sesto Calende, il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto. La direzione artistica è affidata ad Anna Chierichetti.

Info: www.festivalpunticardinali.it