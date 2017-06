Fiabe dipinte sui muri dai genitori dell’asilo di Avigno

I genitori hanno ridipinto le pareti dell'aula Dormilabo

L’hanno chiamato “Dormilabo” ed è lo spazio della scuola materna comunale di Avigno “Jolanda Trolli” a cui alcuni genitori hanno rifatto il look realizzando bellissimi disegni ispirati alle fiabe sulle pareti della scuola.

In particolare i disegni portano la firma di mamma Laura. Lo spazio ospita anche la biblioteca della materna dove i bambini possono ogni settimana prendere un libro in prestito e portarlo a casa per leggero con i propri genitori.

Lo spazio affrescato e rinnovato è stato inaugurato questa mattina dalla coordinatrice Elena Bernardoni e dalle educatrici della scuola, presenti anche l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, la dottoressa Gabriella Mangano e diversi genitori.

«La materna Jolanda Trolli di Avigno – ha detto l’assessore Dimaggio – è uno degli esempi di come nelle nostre scuole comunali sia forte il senso di comunità e soprattutto lo spirito di collaborazione tra genitori ed educatrici».