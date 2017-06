Film d’azione per l’estate al cinema

cinema film pellicole locandine

Sean Penn, due volte Premio Oscar, dirige Il tuo ultimo sguardo, al cinema da giovedì 29 giugno. In Sudan, all’interno di una base delle Nazioni Unite e nel bel mezzo di un conflitto feroce, nasce l’amore tra due medici: Miguel Leon (Javier Bardem) e Wren Petersen (Charlize Theron). Mentre in Liberia e in Sierra Leone, Paesi in cui è richiesta la loro presenza, esplode una nuova guerra, i due dovranno cercare di mantenere viva la storia che li lega, nonostante le circostanze e le opinioni divergenti.

Per gli amanti della suspance arriva 2:22 – Il destino è già scritto. Dylan Boyd (Michiel Huisman), controllore del traffico aereo, è vittima di una strana situazione: in seguito all’accecamento temporaneo a causa di un raggio di sole che ha compromesso la sua competenza sul lavoro, portandolo ad evitare per pochissimo la collisione fra due aerei, si trova coinvolto in un’incredibile sequenza di casualità che terminano sempre alla stessa ora, le 2:22, alla stazione di New York. Una ragazza, passeggera di uno dei voli che ha rischiato lo schianto, sembra essere la chiave per risolvere i problemi di Dylan.

Codice criminale, in uscita in Italia il prossimo 28 giugno, racconta la storia di una famiglia che vive da sempre ai confini della legge. Il capofamiglia Colby (Brendan Gleeson) ha educato suo figlio Chad (Michael Fassbender) a seguire le orme della banda, disprezando l’autorità e compiendo ogni genere di reati.

Quando però Chad si sposa e diventa genitore a sua volta si scopre più interessato a condurre un’esistenza «ordinaria» e garantire alla moglie e ai suoi figli un futuro al riparo dalla criminalità. Il giovane dovrà quindi scontrarsi con le regole della famiglia.