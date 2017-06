Fimiani trascina i Blue Storms: rimonta e quarti di finale

Le foto del football americano

Volano ai quarti di finale playoff i Blue Storms di Busto Arsizio, costretti ad affrontare e superare il turno di wild card sul campo amico di Bienate e capaci di piegare i Braves Bologna in un match emozionante ed equilibratissimo, vinto 20-19 dai rossoblu.

Destino avverso invece per gli Skorpions Varese, l’altra franchigia della nostra provincia a superare il girone eliminatorio: i rossoargento sono stati nettamente sconfitti dai Barbari Roma Nord (63-6) e costretti a chiudere qui la stagione.

A Bienate i Blue Storms sono stati costretti a mandare in scena una rimonta furiosa, che ha esaltato gli oltre 500 spettatori presenti sugli spalti, per piegare i Braves. I bolognesi sono andati in vantaggio nel primo quarto di gioco, nonostante l’infortunio del quarterback Ventriglia, ben sostituito dal veterano Valdiserri. Dopo lo svantaggio Busto ha reagito con un lancio in endzone di Fimiani per Varini, ma l’azione è stata vanificata da un fallo.

E così, dopo una seconda frazione senza marcature, i Braves hanno trovato la seconda marcatura con una corsa di Daniele Amidei, non trasformata, per lo 0-13. Messi alle corde i Blue Storms hanno sfoderato la propria reazione: Fimiani (nella foto di Giorgia Villanova), in stato di grazia, si è scatenato andando a segnare ben tre touchdown, le azioni che hanno ribaltato la partita. Il primo è arrivato nel terzo periodo su corsa, con successiva trasformazione di Robustellini (7-13); i due seguente invece sono stati messi a segno nell’ultimo quarto di partita, dopo la terza meta bolognese firmata da Valdiserri per il momentaneo 7-19. Fimiani prima ha siglato il 13-19, poi ha inventato un’incredibile corsa di 40 yards per un touchdown fantastico, che Robustellini ha trasformato nella giocata-partita con la successiva conversione.

L’ultimo tentativo dei Braves ha tenuto con il fiato sospeso lo stadio, ma Sottura con un intercetto ha chiuso i conti.

«I ragazzi non hanno mai mollato, giocando in difesa e in attacco sino al fischio finale dell’arbitro – ha detto coach Ganci – Hanno dimostrato consapevolezza e voglia di vincere: complimenti a tutti i protagonisti di una vittoria che rimarrà nei ricordi».

Nei quarti di finale i Blue Storms troveranno un’altra avversaria di livello molto alto, gli Hogs Reggio Emilia, contro la quale Busto non potrà permettersi errori.

Niente da fare, come detto, per gli Skorpions che avevano raggiunto il turno di wild card a scapito degli altri varesini, i Gorillas. Troppo forti i Barbari che al campo “Gentili” hanno segnato 28 punti nel solo periodo iniziale chiudendo di fatto i conti. La reazione degli Skorpions ha portato a un touchdown nel secondo quarto, ma nel resto della gara non è riuscita a opporsi alla formazione capitolina, che ora se la vedrà con i Mastini Verona.