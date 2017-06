Finale di Champions League, una truppa di varesini a Cardiff

Foto varie di calcio

Sono in tanti, carichi di speranza e passione.

Sono i varesini e varesotti in direzione Cardiff, pronti a godersi (chi soffrendo e chi tifando) la finale di Champions Legue 2017 tra Juventus e Real Madrid.

Alcuni si sono organizzati per conto proprio, comprando il biglietto all’ultimo e sono arrivati in Galles in aereo, per poi recarsi al Millenium Stadium nel pomeriggio. Hanno fatto così Francesco Giorgetti e Danilo Lemma, due fedelissimi bianconeri di casa nostra.

Altri, come Adriano Petrolo dello Juventus Club Varese, sono partiti giovedì notte in pullman, hanno fatto varie tappe in Belgio e Francia, hanno dormito a Dover prima di passare l’Eurotunnel e arrivare a destinazione: «Siamo in 38, carichissimi, ma anche tesi – spiega Adriano -. Alcuni hanno fatto tutte le finali, dall’Heysel in poi. Non dico niente, ma ci crediamo: fino alla fine!».

Foto varie di calcio

Proprio “Fino alla fine!” è il motto della maggior parte dei tifosi juventini, un refrain che si legge sulle pagine Facebook di moltissimi. Il motto di Marco Bof, segretario del Varese Calcio e grande tifoso bianconero, a Cardiff con Marco e Giacomo Missoni e Karim Hammami: «Una bellissima esperienza, siamo arrivati ieri, abbiamo fatto un giro in centro a Cardiff dove ci siamo trovati con tanti altri tifosi e poi ovviamente abbiamo bevuto un paio di birre in due pub caratteristici. Oggi tra poco torniamo in centro per vivere l’attesa nel villaggio Champions e nella Fan Zone e poi La partita. Ne ho viste tante allo Juventus Stadium, ma mai una finale di Champions…».

È andato in aereo a Londra e poi in macchina a Cardiff Flavio Ibba, ex consigliere comunale volto noto varesino, che ha trovato il biglietto la photofinish, il 29 maggio: «C’è un bel po’ di casino per raggiungere lo stadio, speriamo di fare in tempo – racconta -. Sono venuto qui da solo, ma ho trovato 3 tifosi che stanno facendo la strada in macchina con me. È la terza finale che vedo, dopo Amsterdam col Real e Manchester col Milan. L’ultima a Berlino non sono andato perchè pensavo fossi io a portare sfiga, invece no ed eccomi qui…».