Fine settimana da applausi per i corridori varesini

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

A una settimana dai campionati italiani di ciclismo il pedale varesino può sorridere: certo, nessuno dei nostri corridori partirà con i favori del pronostico nella gara tricolore, però questi ultimi giorni hanno portato risultati importanti.

CHIRICO, CHE FESTA

Di Luca Chirico abbiamo già parlato sabato, giorno in cui il classe 1992 ha conquistato la prima vittoria nel circuito dei professionisti. Il corridore di Porto Ceresio ha vinto la tappa centrale del Giro di Serbia, vestendo anche la maglia di leader nell’ultima frazione. Purtroppo Chirico non è riuscito a fare doppietta, finendo al secondo posto nella classifica generale: il varesino è arrivato a pari tempo con il greco Kastrantas, premiato però per la regola sui migliori piazzamenti.

«La vittoria ha un sapore buonissimo» ha scritto Luca su Facebook in risposta ai tanti, meritati complimenti. Il successo di Chirico sa di riscatto: da quest’anno il 25enne gareggia per la turca Torku Sekerspor dopo l’addio alla Bardiani Csf, che non lo ha riconfermato dopo due stagioni. Bardiani attualmente ferma al palo per una squalifica dell’Uci a causa della positività di due corridori alla vigilia del Giro d’Italia.

IVAN ED EDDY DA TOP TEN

La ex Jugoslavia è foriera di buone notizie. Se Chirico brilla in Serbia, altri due varesotti si distinguono al Giro di Slovenia, corsa “superiore” in termini tecnici e di partecipazione. Sono Ivan Santaromita ed Eddy Ravasi, che hanno concluso la corsa a tappe in quattro frazioni nella top ten della classifica generale.

Nono il veterano di Clivio (Nippo-Vini Fantini), decimo il baby di Besnate (Team UAE), posizioni guadagnate nella tappa regina di sabato con arrivo in salita. Santaromita ha chiuso a 1’05” dal vincitore Rafal Majka, Ravasi a 1’21”, precedendo Damiano Cunego.