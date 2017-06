Finiscono le scuole, cambiano gli orari dei pullman

Foto varie

In concomitanza con la chiusura delle scuole, cambiano, come di consueto, gli orari delle linee di autobus gestite da Autolinee Varesine.

Sulla rete urbana della città di Varese, nel periodo compreso tra venerdì 9 giugno e sabato 24 giugno sarà attivo (per le linee in cui è previsto) l’orario NON SCOLASTICO; da lunedì 26 giugno a sabato 26 agosto, invece, tutte le linee del servizio urbano saranno interessate dall’orario RIDOTTO.

Modifiche similari al servizio extraurbano, la rete che, con gli inconfondibili autobus blu, collega Varese ai paesi della Provincia o i vari Comuni del Varesotto tra di loro:

anche in questo caso, da venerdì 9 giugno sarà in vigore l’orario NON SCOLASTICO.

Per i dettagli sulle varie linee, si invitano gli utenti a visionare il sito web www.ctpi.it

o a scrivere alla mail info@autolineevaresine.it.