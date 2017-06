Finissage alla Fondazione Bandera

pittori, quadri, dipinti, sculture

Domenica 18 giugno 2017 alle ore 21.30 in occasione del finissage della mostra Azelio Corni Andrea Penzo Oltre le origini, la Fondazione Bandera per l’Arte in collaborazione con il Fotocinevideoclub Verbano di Sesto Calende presenta la serata PROIEZIONI D’AUTORE.

Alcuni soci dell’associazione fotografica sestese, tra i quali Andrea Penzo – autore delle opere esposte in mostra – proietteranno una serie di lavori multimediali.

E’ proprio Penzo ad aprire la serata con la proiezione Darkness on the edge of the town, un lavoro che esplora le paure del 21° secolo, le zone d’ombra nascoste in ognuno di noi e negli angoli delle nostre città. Esterno Sicilia, un viaggio interiore attraverso il silenzioso paesaggio di una Sicilia poco conosciuta e per questo ancora più vera, è il lavoro presentato da Enzo Pellitteri mentre con 521 Fabrizio Martelli Rossi racconta un momento della vita in cui non puoi più decidere nulla e ti devi fermare; un lavoro autobiografico non voluto ma vissuto, un momento in cui alla fine sei costretto a prendere decisioni per la futura vita. Umberto Corni è presente con un lavoro intitolato Il ventre della balena, una selezione di fotografie scattate all’interno di ex manicomi del nord Italia e, a conclusione della serata, il video Oltre le origini dedicato alle opere della mostra giunta al termine, realizzato da Mario Ferdeghini.

Domenica 18 giugno 2017 alle ore 21.30

Fondazione Bandera per l’Arte

Via A. Costa 29

Busto Arsizio, VA 21052

T. 0331322311