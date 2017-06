Fiori & sapori, la mostra dell’hobby

Hobby Show a Milano (inserita in galleria)

Domenica 11 giugno, dalle ore 10 alle 19, il parco di Villa Molina e l’area della tensostruttura si animeranno riproponendo due appuntamenti che richiamano molti visitatori ormai da anni.

Compie 22 anni la mostra dell’Hobby, una delle più importanti iniziative del Comune di Venegono Inferiore. Palcoscenico dell’edizione 2017 sarà ancora una volta il parco di Villa Molina all’interno del quale numerosi hobbisti proporranno il meglio delle loro produzioni artigianali: ricami, quadri, lavori in legno, lavori in ferro, bijoux e tanto altro ancora.

Alla terza edizione invece Fiori & Sapori, l’evento che porta i prodotti tipici e le produzioni eno-gastronomiche più ricercate delle nostre zone, prodotti Dop, Docg, Doc. e produzioni florovivaistiche.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con la LAAV Libera Associazione tra Anziani Venegonesi.

Accanto alla manifestazione, all’interno della villa alle ore 11.30, si terrà anche l’inaugurazione della mostra d’Arte personale “Pinocchio”, a cura dell’artista venegonese Ettore Antonini.

Il tutto accompagnato da intrattenimenti per grandi e piccoli, stand gastronomico funzionante per tutta la giornata.

Per tutta la giornata “Accademia dei mini pompieri”, i vigili del fuoco in congedo faranno provare ai nostri bambini l’emozione di diventare piccolo pompiere per un giorno spegnendo incendi, salvando gattini in difficoltà, saltando nel telo e tante altre piccole imprese…. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un diploma.

Nelle altre zone verdi del parco, sarà presente la CRI con truccabimbi e palloncini, battesimo della sella con il Centro Ippico del Seprio, al mattino laboratori sensoriali con Cinzia e Serena le educatrici dell’asilo nido comunale, al pomeriggio laboratorio d’arte “Pinocchio tra le mani” a cura dell’Associazione Re Mida, gonfiabili e alle 17.00 merenda offerta da Latte Varese.

Giornata ricca di appuntamenti…….quindi non mancate!

Per info 0331856039 – www.comunevenegonoinferiore.it