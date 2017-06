Formazione e divertimento, il campo estivo è a Villa Della Porta Bozzolo

Tempo libero generica

Vivere un’esperienza formativa estiva nei beni del FAI- Fondo Ambiente Italiano è possibile grazie al progetto FAI Summer Camp, i campi di volontariato FAI Giovani per ragazzi tra i 20 e i 26 anni, giunti alla quinta edizione e in programma a luglio e agosto 2017.

Tra le proprietà della Fondazione coinvolte quest’anno nell’iniziativa, c’è per la prima volta Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) che apre per due settimane, dal 15 al 22 luglio e dal 22 al 29 luglio.

Per partecipare al camp tra i saloni affrescati e il giardino all’italiana della dimora vicino al lago Maggiore ci sono ancora posti disponibili; le iscrizioni sono aperte fino a domenica 9 luglio. Durante il camp i partecipanti saranno impegnati nei piccoli lavori di manutenzione e di giardinaggio e nella promozione del bene, accogliendo i visitatori e collaborando con il Gruppo FAI Valcuvia.

Non mancheranno momenti di formazione sugli aspetti storici e artistici della villa, oltre a divertenti gite alla scoperta del territorio. I ragazzi così potranno immergersi nella cultura, facendo esperienza diretta della gestione di un bene culturale.

Incontreranno, inoltre, altri giovani con cui condividere le proprie passioni e affiancheranno il FAI nella cura di arte e natura ricevendo, in cambio di tempo e impegno, un arricchimento personale e culturale. Al termine della settimana di campo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La quota di partecipazione al FAI Summer Camp di Villa Della Porta Bozzolo è di 310 euro e comprende: alloggio in ostello “Casa Rossa” a Laveno Mombello con colazione, cestino pranzo, spostamenti da e per la villa, le visite sul territorio. Per le cene è a disposizione una cucina all’interno dell’ostello con gestione autonoma dei partecipanti al campo.

Per informazioni e prenotazioni:

Villa Della Porta Bozzolo, Viale Camillo Bozzolo 5, Casalzuigno (VA) campobozzolo@fondoambiente.it. Telefono: 0332 624136 oppure 3288377206

Per informazioni sul progetto e sugli altri beni coinvolti:

www.faisummercamp.it; campivolontariato@fondoambiente.it; www.fondoambiente.it