Forme e geometrie: rassegna fotografica de La Focale

foto generiche tempo libero

Il fotoclub LA FOCALE di BUGUGGIATE organizza Sabato 17 e domenica 18 giugno la 27a edizione della rassegna fotografica. La manifestazione, che avrà luogo nella Palestra Comunale di Buguggiate (via IV Novembre), offre al pubblico l’occasione di visitare diverse mostre tematiche durante i due giorni di evento e assistere alla ricca proiezione di audiovisivi nella serata di Sabato.

“Forme e geometrie” è la mostra collettiva dedicata al mondo di linee, motivi, forme che compongono la realtà che ci circonda: La Focale propone scatti unici e originali che mostrano la natura, l’architettura, la nostra quotidianità esaltandone l’ordine e la geometria, rendendo affascinante ogni piccolo luogo o momento.

La creatività del Fotoclub è inoltre ben rappresentata nella seconda esposizione collettiva dal titolo “Le dimensioni contano”: non potevano mancare l’ironia e la voglia di divertirsi che alimentano la passione fotografica del club buguggiatese. In questa mostra le fotografie scattate e rielaborate in post-produzione conducono i visitatori in improbabili mondi dove sarà difficile distinguere la realtà dalla fantasia.

Insieme alle collettive, avrà spazio anche una mostra fotografica personale dal titolo “Magari domani. Scatti di Luigi Rognone”. Il progetto di questa esposizione nasce dall’iniziativa del socio Luigi Rognone in collaborazione con l ́Associazione “Magari domani… ONLUS” che dal 2008 si occupa di fornire servizi, spazi, tempi ma soprattutto relazioni a persone con disabilità fisiche o cognitive. Gli scatti raccolti raccontano le esperienze di vita all’interno dell’Associazione attraverso i volti e gli sguardi dei protagonisti ritratti; la sensibilità di chi scatta è quella di un padre e fotografo più che appassionato che ha scelto di seguire i ragazzi dell’Associazione durante un intero anno di attività.

La serata di Sabato sarà dedicata, come di consueto, alla visione degli audiovisivi prodotti dai soci del Fotoclub, ovvero sequenze di suoni e immagini legati a viaggi, passioni, progetti personali che ciascuno ha sviluppato nel corso di quest’anno sociale.

Sarà ospite speciale della serata di Sabato il fotografo Marco Bottigelli con i suoi reportage di viaggio, fotografia naturalistica e di paesaggio.