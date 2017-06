Forte temporale, interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia

maltempo agosto 2016

Un centinaio di chiamate in poche ore ai Vigili del Fuoco. Il forte temporale che intorno alle 19 ha interessato tutta la provincia, ha provocato diversi danni e disagi. Dalla prima serata infatti, fino alle 20 e 30 il centralino della caserma dei Vigili del Fuoco ha continuato a suonare; gli interventi sono stati necessari sopratutto per rimuovere piante cadute o pericolanti. Operazione che, in alcuni casi, ha richiesto la modifica della circolazione o il senso alternato.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro su tutta la provincia: nella zona del luinese, come a Grantola, Somma Lombardo, Caronno Pertusella, Gallarate, Saronno.

Secondo le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino le piogge continueranno anche nella giornata di domani con cielo molto nuvoloso e coperto e rovesci diffusi. Per il bel tempo, bisognerà attendere, con probabilità il fine settimana.