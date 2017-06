Forza Italia: “Il centrosinistra è spaccato su Villa Mylius”

A Palazzo Estense, a dare l'avvio al fitto programma per il bicentenario c'erano: il sindaco Attilio Fontana, Mauro Della Porta Raffo, presidente del comitato organizzatore, l'assessore alla cultura, Simone Longhini, e quello al marketing, Sergio Ghiringh

Che cosa sta succedendo a Villa Mylius? Un riassunto della situazione, dal suo punto di vista, è quello che offre ai lettori Simone Longhini di Forza Italia. Pare che ci sia una discrepanza di idee tra i partiti e gli assessori e che, per trovare una sintesi, sia sia giunti a una proposta un po’ particolare.

“Maggioranza divisa sul futuro di Villa Mylius. E’ il dato politico emerso in modo chiaro e inequivocabile mercoledì durante la commissione congiunta cultura e lavori pubblici, richiesta da me e dal collega Pinti per fare chiarezza sulla destinazione d’uso di uno degli edifici più importanti e di pregio del patrimonio comunale”.

Longhini spiega che i partiti e gli assessori della maggioranza hanno ognuno opinioni diverse su Villa Mylius. “Purtroppo le domande che abbiamo avanzato relative alla volontà dell’Amministrazione su questo tema sono rimaste senza risposta o comunque sono apparse, per usare un eufemismo, contraddittorie. Tra le posizioni emerse quella di Varese 2.0 “radicalmente contraria” all’Accademia del Gusto gestita da Gualtiero Marchesi e favorevole invece all’Accademia del Paesaggio, quella dell’Assessore alla Cultura che ha dichiarato: “Non so cosa vuol dire Accademia del Paesaggio”, quella del PD che ha ricordato come nel programma elettorale ci fosse l’Accademia del Paesaggio, mentre non era citata quella del Gusto e infine quella dell’Assessore ai Lavori Pubblici che ha cercato a fatica di trovare un’impossibile sintesi tra posizioni non conciliabili”.

La morale secondo Forza Italia è negativa: “Una gran confusione che rischia di pregiudicare una grossa occasione di crescita e di sviluppo per la nostra città, facendo inoltre perdere a Varese un finanziamento complessivo di oltre 6 milioni di euro. L’unica novità emersa, tra lo stupore dei più, è stata la richiesta fatta a Marchesi di occuparsi anche di paesaggio. Insomma, un po’ come ingaggiare un campione di calcio alla Cristiano Ronaldo per giocare a basket”.

Un voto ancora in commissione non c ‘è stato ma va detto che oggi un consigliere di maggioranza, Mauro Gregori del gruppo misto ha dichiarato apertamente il suo no all’idea della giunta: “Sono contrario ad un potpourri fatto solo per accontentare chi non si accontenta mai. Nulla di piu’ sbagliato…”